Danzare a Teatro: prosegue la rassegna di danza promossa da Laboratorio Danzidea. Ecco i prossimi appuntamenti

Prosegue la rassegna Danzare a Teatro, giunta alla 22esima edizione, ideata e organizzata dall’associazione Laboratorio Danzidea, promossa grazie al lavoro e alla passione di insegnanti e allievi delle sette scuole di danza perugine aderenti (School of Dancing Spring, Studio Danza Morlacchi, Progetto Danza, C.S.D.U. Centro Studi Danza Umbro, Apollon Scuola Danza, Centrodanza Spazio Performativo, Centro Danza Fedon Joannou) con il patrocinio del Comune di Perugia.

Dopo i primi saggi che hanno visto in scena la School of Dancing Spring al teatro Lyrick di Assisi e Studio Danza Morlacchi al teatro Morlacchi di Perugia, questi i prossimi appuntamenti in cartellone: venerdì 22 (ore 20.30) e sabato 23 giugno (ore 20,30) al teatro Bertolt Brecht di Perugia Progetto Danza, sabato 23 giugno (ore 20.30) al teatro Morlacchi di Perugia “C.S.D.U.” Centro Studi Danza Umbro, domenica 24 giugno (ore 17.45) al teatro Morlacchi di Perugia Apollon Scuola Danza, mercoledì 27 giugno (ore 20.30) al teatro Morlacchi di Perugia Centrodanza Spazio Performativo, venerdì 29 giugno (ore 21) al teatro Morlacchi di Perugia Centro Danza Fedon Joannou.

Per le prenotazioni rivolgersi alle segreterie delle scuole interessate o presso il botteghino dei teatri 2 ore prima degli spettacoli.