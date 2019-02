“La Danza dei maschi. Da Bejart ai contemporanei” di Enzo Cordasco, presentazione-spettacolo a San Matteo degli Armeni

Enzo Cordasco, scrittore, profondo conoscitore della figura e dell’opera della Yourcenar, drammaturgo, esperto e storico di coreutica, prosegue la propria marcia trionfale di autore e promoter con una serie di eventi di grande impatto e alto livello culturale. Coltissima e commovente la presentazione del suo ultimo libro “La Danza dei maschi. Da Bejart ai contemporanei” (Era Nuova Edizioni), tenutasi a San Matteo degli Armeni.

Sugli scudi la relazione di Emidio De Albentiis, Direttore Accademia Belle Arti di Perugia. Degna di attenzione, e intensa nella sua sintesi, la relazione di Angela Margaritelli. Anche la competente Adele Bevilacqua, braccio destro del direttore dello Stabile per la danza, ha inteso portare il proprio saluto. Di gran classe la performance della brava Floriana La Rocca, attrice di cinema e di teatro (ha collaborato con Giorgio Albertazzi), cantante, poetessa e scrittrice di vasta notorietà. Era della partita anche Mirko Revoyera, attore intenso nella diegesi della lettera di Bejart a un danzatore. Non poteva mancare Simona Esposito, cantante lirica, doppiatrice, dicitrice di raffinatezza assoluta, nella lettura della “lettera alla danza” di Nureyev.



Di grande impatto anche la conclusione, con la bella voce di una ispirata Angela Pellicciari, impegnata nella poesia su musica di Battiato. Enzo Cordasco ha ringraziato sentitamente Afshin Varjavandi, danzatore e coreografo, che è intervenuto con generosità. Grazie a Luisa Piro, esperta di danze fusion e di danzaterapia. Grazie, infine, al Direttore del Centro Danza Spazio Performativo di Perugia, a Gabriele De Veris e a Sandra Fuccelli della Biblioteca di San Matteo degli Armeni, al Teatro Stabile dell'Umbria, Settore Danza e CDS. Tanta qualificata partecipazione non poteva comportare che un evento di grande fascino, a dimostrazione dell’alta considerazione verso le attività culturali da parte della Vetusta.