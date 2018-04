Dancity annuncia le date della dodicesima edizione del Festival: tutti i dettagli

La dodicesima edizione del Dancity Festival, festival internazionale di cultura e musica elettronica, si svolgerà a Foligno, in Umbria, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto 2018, in alcuni dei più suggestivi luoghi della città dal prezioso valore storico-artistico e presso gli spazi indoor e outdoor del club Serendipity. La dimensione umana del Festival, che prende forma in location storiche e immerse nella natura del cuore verde d’Italia, esprime l’essenza di Dancity: un festival che si basa sulla ricerca e la qualità nella proposta artistico-culturale e che diventa occasione di scambio e di crescita per un pubblico diversificato. Durante i tre giorni di fine agosto, dal pomeriggio fino alla sera, si susseguiranno esibizioni di artisti internazionali tra produzioni proprie, concerti, live & DJ set, performance audio-video, mostre, installazioni.

La sperimentazione in diversi ambiti creativi, caratteristica principale di Dancity, si snoderà anche attraverso collaborazioni con interessanti e compatibili realtà culturali nazionali ed internazionali, che promuovono lo scambio e il confronto fra i diversi mondi culturali, dando vita a nuovi linguaggi nel campo performativo e delle arti digitali. Anche quest’anno l’Associazione Culturale Dancity che organizza il Festival porterà avanti il progetto Welcome to Dancity, patrocinato dalla Regione Umbria e volto a valorizzare il territorio mediante la promozione di pacchetti con le migliori strutture ricettive della zona. Una posizione strategica quella di Foligno, dunque, che attrae pubblico e addetti ai lavori da tutta Italia e dall’estero, affascinati da un evento che abbina l’esclusività della proposta ad un viaggio verso la scoperta di mete sconosciute e meno tradizionali