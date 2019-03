Perugia, Dancehall Paradise e Brusco in concerto al Bar Tender: ingresso gratuito

Dancehall Paradise sbarca al Bar Tender di Perugia insieme a Brusco e a Jimmy di Inna Cantina. Appuntamento sabato 9 marzo, ingresso gratuito.

Quella tra Brusco Perugia, è una storia d’amore che va avanti da almeno 15 anni, dai tempi delle dancehall storiche al Craal e al 2Lune di I-Shence.

Per questo che il Dancehall Paradise, il party dancehall creato da Omar mc e dj Artin, che in un inverno ha già girato lo stivale da nord a sud, ha pensato di riproporre il Bounty Killa italiano nella sua città.

Questa settimana l’appuntamento è per sabato al Bar Tender, non solo con Brusco, ma anche Jimmy del collettivo Inna Cantina, giovani promesse del reggae italiano, e in console, insieme ad Omar mc e dj Artin si alterneranno Rude Toto e Hunto sound.