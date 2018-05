Dal teatro al bar: il "corzo de perugino" di Diego Mencaroni presenta il suo nuovo spettacolo. Ecco dove e quando

Torna il Corzo de Perugino di e con Diego Mencaroni e Leandro Corbucci. "Lezioni" semiserie sulla peruginitudine, le caratteristiche del dialetto perugino, degli usi e dei costumi, la storia e le peculiarità di Perugia e dintorni.

Lo spettacolo si terrà nella sala del Bar Pellas, in occasione dell'aperitivo norcino in collaborazione con l'azienda Poggio San Giorgio che si trova nell’altopiano di Agriano, frazione di Norcia, dal 1975. Durante l'aperitivo, basato sui prodotti di alta qualità di Norcia (culatello, capocolli, prosciutto al coltello, guanciali..), Leandro Corbucci con le sue letture darà vita allo spettacolo "Maial del mondo", per rimanere proprio in tema col tipo di aperitivo offerto dal Bar Pellas. L'appuntamento con i prodotti di Norcia sarà pronto gia dalle 18.30, mentre lo spettacolo inizierà alle 20.00.

Una serata, dunque, all'insegna del buon cibo, con la valorizzazione dell'alta qualità dei prodotti della nostra terra, in particolare di Norcia e delle nostre peculiarità, come appunto può essere il nostro dialetto perugino. Una serata all'insegna del divertimento e della compagnia.