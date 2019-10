Dal 1 al 3 Novembre Trevi si colora con il FestivOl, all'insegna dell'olio nuovo e della prima spremitura

Prende il via venerdì 1° novembre a Trevi il lungo weekend della XIII° edizione di “FestivOl. Trevi tra olio, arte, musica e papille” l’appuntamento di celebrazione dell’olio nuovo e della prima spremitura, in programma fino a domenica 3 novembre.

Importante novità di questa prima giornata di Festivol sarà la tappa del “Brunch Tour” organizzato in occasione di Frantoi Aperti in Umbria (www.frantoiaperti.net), che si terrà a “Villa Nova” dalle ore 12.30, una delle Ville più antiche del territorio di Trevi. Il brunch, a cui è possibile partecipare su prenotazione, sarà accompagnato dal Trio Jazz con Manuel Magrini, Pietro Paris e Lorenzo Brilli.

Al via anche la prima edizione di “FestivOl Junior” il mini festival dedicato ai più piccoli a tema olio. Il programma del 1° novembre prevede letture animate a cura della Libreria PukaPuaka, che con la sua “Libricicletta” coinvolgerà i bambini tra Piazzetta del Teatro, Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini (ore 10 – 17), una ricca e sana merenda con “Pane e Olio” e nel pomeriggio “I disegni degli Ortaggi” il laboratorio a partecipazione gratuita ispirato ai libri e alle opere di Bruno Munari, per scoprire come frutta, verdura e fiori possano diventare magnifici timbri, sperimentare forme, colori e sorprendersi di fronte alle composizioni che si possono inventare. Un sistema insolito e divertente per creare opere uniche con materiali comuni come le foglie di olivo.

A dare il via all’evento dalle ore 8.30, il primo “OlioTrekking” della Fascia Olivata una maratona non competitiva tra gli ulivi, nata allo scopo di far conoscere questo territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche, patrimonio storico-culturale ed ambientale e di promuovere i prodotti tipici locali. A seguire l’apertura della Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di Oliva delle colline di Trevi nella seicentesca Villa Fabri; sotto al loggiato del palazzo comunale in piazza Mazzini invece la grande Mostra Mercato dei Presidi Slow Food dell’Umbria (Sedano Nero di Trevi, Fagiolina del Lago Trasimeno, Roveja di Civita di Cascia e Fagiolo secondo del piano di Orvieto) e delle regioni ospiti: dalla Liguria, la Toma di pecora Brigasca, dal Lazio Il Caciofiore e la Marzolina di Capra, dal Friuli Venezia Giulia l’Aglio di Resia, la Cipolla Rossa, Il Pestat di Fagagna e il Radic di Mont, dalle Marche la Cicerchia di Serra dé Conti.

Sempre nella Piazza del Comune il Mercato del Contadino, mentre in Piazza Garibaldi spazio al Mercato delle Pulci; per gli appassionati di natura, cani e tartufo alle ore 9.30 da Villa Fabri si parte per una Caccia al Tartufo, con al termine la visita alla chiesa di San Pietro a Pettine e una degustazione a base di Tartufo e bruschetta con l’olio appena franto (prenotazione tel. 331 2184283).

Diverse le iniziative di visita e scoperta del borgo: alle ore 11 la visita guidata della città con “Dino il Primo Cittadino” mentre alle ore 15.30 dal Complesso Museale di San Francesco si potrà fare una visita gratuita del nuovo allestimento del Museo e a seguire il trekking urbano fino all’ex Chiesa di Santa Caterina.

Non mancheranno le degustazioni.

Attivo per tutta la giornata dalle 10 alle 18 da Piazza Garibaldi, un servizio navetta gratuito che collega il centro storico ai “Frantoi Aperti” di Trevi (Società Agricola Trevi “Il Frantoio” e Frantoio Gaudenzi).

A chiudere la prima giornata di Festivol a Trevi, due appuntamenti: alle ore 17 la presentazione del romanzo “Di Gelo e di Fuoco” di Guido Fiandra, un incredibile viaggio di mille anni lungo la via Francigena; e l’Escursione al Tramonto, in partenza da Villa Fabri alle ore 16.00 una passeggiata tra gli ulivi che porterà i partecipanti a diversi luoghi panoramici per osservare il calar del sole.