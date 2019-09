Dai cassoni nuziali dipinti alle giornate del patrimonio, una settimana di cultura alla Galleria nazionale dell'Umbria

Una settimana all'insegna della cultura in Galleria nazionale dell'Umbria. Si inizia venerdì 20 settembre alle ore 18.00 presso la Sala dei Notari, dove sarà presentata la nuova mostra "L'Autunno del Medioevo in Umbria. Cofani nuziali in gesso dorato e una bottega perugina dimenticata".

Un'esposizione che documenta uno spaccato della cultura figurativa perugina e non solo del del XV secolo, presentando cofani nuziali, raffinati elementi di arredo in uso nelle dimore rinascimentali italiane, oltre a un nucleo di dipinti ascrivibili alla stessa bottega, il cui responsabile può essere forse identificato con la personalità, a oggi poco nota, di Giovanni di Tommasino Crivelli; a questi si affiancano alcune opere che ben testimoniano la cultura tardogotica che si respirava ancora a Perugia nei primi decenni del Quattrocento, dalla Madonna col Bambino di Gentile da Fabriano alle opere di pittori a lui coevi come il perugino Benedetto Bonfigli.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

Info: gallerianazionaleumbria@beniculturali.it; tel 075.58668436

Biglitteria/Bookshop: gnu@sistemamuseo.it; tel 0755721009

L’edizione 2019 delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 21 e domenica 22 settembre sono ispirate al tema: “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione.

La Galleria Nazionale dell’Umbria aderisce alle Gionrate del Patrimonio proponendo sabato 21 e domenica 22 un ricco programma di eventi: il sabato e la domenica pomeriggio “Un due tre ...stella!”, una visita insolita e creativa per famiglie e bambini alle opere della Galleria; il sabato sera, con ingresso simbolico a € 1,00, visite guidate alla mostra “L’Autunno del Medioevo in Umbria. Cofani nuziali in gesso dorato e una bottega perugina dimenticata”, a cura di Andrea De Marchi e Matteo Mazzalupi, nel suo primo weekend di apertura.

PROGRAMMA

Sabato 21 Settembre

ore 17:00

“Un due tre ...stella!”

Laboratorio didattico creativo per famiglie e bambini in Galleria

Per i laboratori è necessaria la prenotazione 075.5721009 – gnu@sistemamuseo.it

ore 19.40

“L’Autunno del Medioevo in Umbria” visita guidata alla mostra (I turno)

ore 21.15

“L’Autunno del Medioevo in Umbria” visita guidata alla mostra (I turno)

Ingresso Museo al costo simbolico di 1 Euro dalle ore 19.30, per le visite è necessaria la prenotazione: 075.5721009 – gnu@sistemamuseo.it



Domenica 22 Settembre

ore 17:00

“Un due tre ...stella!” laboratorio didattico creativo per famiglie e bambini in Galleria

Per i laboratori è necessaria la prenotazione 075.5721009 – gnu@sistemamuseo.it

Lunedì 23 Settembre 2019 ore 17.30 presso la Sala didattica 3° piano l'associazione Gli Amici della Galleria Nazionale dell'Umbria organizzano la conferenza "Il restauro delle pitture sulla controfacciata di San Bevignate", a cura di Giovanni Luca Delogu (Funzionario Storico dell’Arte - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria). L'incontro fa parte di una serie di iniziative organizzate dagli Amici della Galleria Nazionale dell'Umbria, un prezioso contributo al nostro patrimonio da parte di personalità di alto profilo culturale.

Sulla controfacciata della Chiesa di san Bevignate rimangono significativi brani di un esteso ciclo di affreschi (1260-1270) di grande rilievo, in cui sono raffigurate scene di battaglia fra saraceni e cavalieri del Tempio. L’ intervento di restauro appena avviato e’ reso possibile con fondi del Mibac –Segretariato Regionale Beni Culturali e Paesaggio dell’Umbria, nell’ambito dei fondi per la programmazione ordinaria proposto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria in accordo e collaborazione con il Comune di Perugia–Assessorato alla Cultura, Turismo e Università, per mettere in sicurezza e valorizzare una delle più straordinarie testimonianze della storia templare in Italia.

Partecipazione libera fino a esaurimento posti.

Giovedì 26 Settembre 2019 ore 17:00 presso la sala didattica 3° piano della Galleria Nazionale dell'Umbria l'ArcheoClub di Perugia organizza la conferenza "Gli statuti nell'età comunale di Perugia" a cura di Anna Mori (Università per Stranieri di Perugia).

L'incontro fa parte di una serie di iniziative organizzate dall'ArcheoClub Perugia, un prezioso contributo al nostro patrimonio da parte di personalità di alto profilo culturale.

Partecipazione libera fino a esaurimento posti.