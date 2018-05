Da Perugia a Parigi, “Il Nero” (dall’Otello di Shakespeare) sarà all’Istituto Italiano di Cultura della capitale francese

Una grande soddisfazione per il nostro Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto (che ne hanno curato l’adattamento) e per la Compagnia Occhi sul Mondo, Fonte Maggiore, Indisciplinarte che lo hanno coprodotto, col sostegno di Corsia off