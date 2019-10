Da Gubbio a Perugia arriva il "Viaggialibro", Festival itinerante del libro di viaggio

Al via V edizione del "Viaggialibro - festival itinerante del libro di viaggio" in Umbria: quattro comuni interessati, 5 appuntamenti a ingresso libero, 6 scrittori ospiti, un contest fotografico su Instagram. Da sabato 19 ottobre a Gubbio a venerdì 29 novembre a Perugia.

L'evento è prpmosso dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi di Perugia e da ali&no editrice e proporrà incontri gratuiti con sei scrittori nazionali in dialogo con giornalisti e operatori culturali del nostro territorio.

Il “Viaggialibro – Festival del libro di viaggio” è un evento che, fin dalla sua prima edizione, ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di lasciare una traccia concreta del passaggio dei suoi ospiti attraverso il dono di testi (racconti, articoli, autoritratti etc.) ispirati al territorio, composti durante il festival e poi raccolti in un libro. La manifestazione si apre a Gubbio sabato 19 ottobre alle 16,30 nella sala dell’ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana con la presentazione del libro “Corrispondenze” che raccoglie scritti, disegni e immagini prodotti durante la IV edizione del festival, alla quale partecipano l’Assessore alla Cultura Oderisi Nello Fiorucci, Anna Buoninsegni e Francesca Silvestri con alcuni scrittori che hanno preso parte al progetto.

Alle 17,30 interverrà Benedetta Tobagi (figlia del giornalista Walter Tobagi ucciso in un attentato terroristico nel 1980) che, in collaborazione con La settimana del libro, parlerà dei suoi ultimi lavori e, in particolare, “La scuola salvata dai bambini” e “Piazza Fontana. Il processo impossibile”. Gli altri ospiti del Festival saranno Giovanni Dozzini e Antonio Gonnella (Umbertide, 26 ottobre), Sandra Petrignani (Panicale, 8 novembre), Raffaele Riba (Perugia, 22 novembre), Susanna Tartaro (Perugia, 29 novembre).