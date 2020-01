Cyborg DiscoClub, una notte indimenticabile

Sabato 18 gennaio il Cyborg DiscoClub di Giove in provincia di Terni, ospiterà uno dei più grandi dj internazionali di musica elettronica del momento, direttamente dalla Spagna arriva in Umbria Wade, uno dei principali artisti di Elrow (gli organizzatori delle feste più belle del mondo), per regalarci una notte indimenticabile, un grande evento che coinvolge anche dj del nostro territorio.

"Non potevano infatti mancare Miki Stentella, uno storico dj del Cyborg e della capitale, Malcolm Perez uno dei dj più apprezzati nel panorama Umbro. Oltre alla main room il Cyborg DiscoClub amplierà la festa nella sua room 2 con un format anni 90' dedicato alla musica dance e commerciale, per far rivivere un decennio indimenticabile", spiegano gli organizzatori.