Il "ViaggiaLibro" conclude il suo viaggio culturale con due incontri a Perugia il 22 e 29 Novembre

La quinta edizione de il “Viaggialibro – Festival del libro di viaggio”, evento culturale diffuso e itinerante promosso dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi, arriva con gli ultimi due appuntamenti a Perugia, previsti per il 22 e 29 novembre, entrambi patrocinati dal Comune, che vedono la collaborazione diretta del Liceo Classico e Musicale A. Mariotti attraverso la partecipazione di professori, studenti e musicisti.

Si parte venerdì 22 novembre alle 15,00 presso Umbrò – Sala Biblioteca, dove lo scrittore Raffaele Riba, proveniente dalla Scuola Holden di Torino diretta da Alessandro Baricco, parlerà con Anna Martellotti e Francesca Silvestri del suo ultimo libro “La custodia dei cieli

profondi” e di un classico della letteratura di viaggio "In viaggio con Erodoto", di Ryszard Kapuscinski.

Commenti musicali di due giovani flautiste, Alice Morosi e Asia Martoccia, entrambe allieve del Liceo Classico e Musicale Mariotti.

Il successivo incontro in programma è previsto per venerdì 29 novembre ore 16,30 a Palazzo della Penna con un’ospite d’eccezione: la giornalista e scrittrice Susanna Tartaro, curatrice del programma di libri e approfondimenti culturali Fahreneit di Radio3, che dialogherà con Pasquale Guerra.