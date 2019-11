"Un calcio al fumo Educational", sabato 23 Novembre al Capitini il gran finale con Mauro Casciari

Volge alla conclusione la campagna di sensibilizzazione di Federfarma Umbria e Amar Odv (Associazione di Volontariato per le Malattie Respiratorie) sulla prevenzione contro il tabagismo che ha coinvolto molti istituti scolastici perugini. Sabato 23 novembre dalle 10 alle 12.30, all’Auditorium Capitini, evento conclusivo con le delegazioni di Perugia Calcio e Sir Volley Perugia e la conduzione di Mauro Casciari.

Il grande progetto di prevenzione vivrà il suo epilogo alla presenza di oltre 400 studenti e di testimonial d’eccezione. Finale in grande stile per ‘Un Calcio al Fumo Educational’, campagna di sensibilizzazione che è stata protagonista in molti istituti scolastici del capoluogo umbro.

Scuole medie Mario Grecchi di Castel del Piano e Fontignano, Istituto Istruzione Superiore Giordano Bruno, Istituto Tecnico Economico Tecnologico Aldo Capitini di Perugia, Scuola San Paolo, Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta: sono questi i plessi scolastici dove grazie alle lezioni dei farmacisti, degli pneumologi e dei divulgatori scientifici di Psiquadro, gli studenti hanno potuto prendere parte a laboratori interattivi ed accurati esperimenti chimico-fisici con la possibilità di constatare da vicino gli effetti nocivi delle sostanze contenute nella sigaretta.

‘Un Calcio al Fumo Educational’ è patrocinato da Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Federfarma Umbria, Usl Umbria1, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e di Novartis.

Nella mattinata di sabato 23 novembre all’Auditorium Capitini, dalle ore 10 alle 12.30, i presenti avranno la possibilità di collegarsi in diretta tramite conferenza web con il congresso nazionale AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) per sottoporre agli esperti domande e valutazioni sui danni provocati dal tabagismo. Inoltre, al culmine della mattinata che sarà presentata dal conduttore radiofonico ed ex inviato de Le Iene Mauro Casciari, i migliori video ‘anti-fumo’ realizzati dagli studenti, giudicati da un’apposita giuria, saranno premiati con dei palloni autografati dalle delegazioni di Ac Perugia Calcio e Sir Volley Perugia, società che hanno deciso di collaborare attivamente ad ‘Un Calcio al Fumo Educational’. Una campagna che ha riscosso ampio successo grazie a tre concetti chiave quali Prevenzione, Gioco di Squadra, Dialogo Costruttivo.