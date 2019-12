Umbrò Cultura, riflessione sulla tradizione musicale del Novecento

La tradizione musicale del Novecento sarà al centro di un incontro di riflessione promosso da Umbrò Cultura, nella serata di giovedì 5 dicembre 2019, in collaborazione con Opificio Sonoro, Corsia Of – Centro di Creazione Contemporanea e Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS.

L’incontro, che si terrà nella Sala Muro Etrusco di Umbrò, a Perugia, si articolerà in due momenti.

Il primo, Poesia in musica, l’Alban Berg ritrovato (ore 18.00-19.00), si concentrerà sulla poesia in musica del lied per canto e pianoforte. Filippo Farinelli guiderà il pubblico alla scoperta di alcune pagine ritrovate del compositore austriaco Alban Berg, di cui lo stesso Farinelli ha curato e registrato l’opera vocale da camera.

Durante il secondo momento (19.00-20.00) spazizo al Ritorno al contemporaneo. Perugia riscopre gli Orizzonti della nuova musica, dedicato alla presentazione del Festival Orizzonti, curato da Marco Momi e ospitato all’interno della stagione degli Amici della Musica di Perugia, che prevede una tre-giorni dal tono informale in cui la città potrà riappropriarsi degli spazi di confronto con l’alta innovazione musicale. Una tradizione cittadina, questa, che potrà essere rivissuta grazie alla testimonianza di Andrew Starling.