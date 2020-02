Umbria Jazz for Kids, prosegue il progetto di collaborazione con i bambini cinesi, ma diversamente

UJ4Kids: giovedì 6 e domenica 9 febbraio due eventi per esprimere solidarietà ai bambini delle scuole cinese.

Perugia vivrà nei prossimi giorni alcune iniziative ispirate allo spirito esperienziale di UJ4KIDS e idealmente vicine e solidali con i bambini delle scuole cinesi che avrebbero dovuto essere ospiti della nostra città nell’ambito del Festival delle Arti Italia-Cina cancellato a causa dei noti problemi sanitari.

In particolare giovedì 6 Febbraio alle ore 11.00, in occasione della presenza in città di Paolo Fresu e della compagnia di attori e musicisti che con lui hanno allestito lo spettacolo “A tempo di Chet”, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, presso il Teatro Morlacchi è previsto un incontro a tema divulgativo/spettacolare riservato agli allievi della Scuola Primaria Ciabatti di Perugia; l’incontro, inizialmente programmato nell’ambito del Festival Internazionale delle arti e destinato anche agli ospiti cinesi, è stato reso possibile nell’ambito delle attività di promozione delle Officine TSU / Teatro Stabile dell’Umbria ed è stato organizzato in collaborazione con la Associazione “Il Jazz va a scuola”, di cui Umbria Jazz è socio dallo scorso anno, e con la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo 2 di Perugia.

Inoltre, domenica 9 Febbraio, nel corso del pomeriggio, il Coro del Distretto Montessoriano di Perugia diretto dal Maestro Enrico Bindocci registrerà presso la Scuola Santacroce/Montessori una testimonianza video del lavoro preparatorio per una esibizione di scambio che si sarebbe dovuta tenere nel corso del suddetto Festival che verrà inviata alle Scuole di Pechino il cui arrivo in città per la manifestazione è stato rinviato per prudenza con l’auspicio che, anche a distanza, possa rappresentare un momento di scambio simbolico in cui la musica funga da elemento di unione, fratellanza e solidarietà.

Con ciò UJ4KIDS e la città di Perugia vogliono idealmente suggellare l’impegno fin qui profuso dal Comune di Perugia, dalla Regione Umbria e da tutte le Istituzioni locali (Accademia di Belle Arti, Camera di Commercio, Conservatorio Morlacchi, Distretto Montessoriano, Istituti Comprensivi 1 e 2, Teatro Stabile dell’Umbria) coinvolte nell’ottica di un rapporto di collaborazione con le Istituzioni Cinesi, reso possibile anche dal lavoro di intermediazione svolto dalle organizzazioni Joy Education e Jilitours, partner fondamentali di questo importante scambio culturale, che nell’auspicio di tutte le parti coinvolte, è solo rinviato.