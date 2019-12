T.Urb.Azioni in versione winter animano il Borgo D'oro, ecco il programma

Corso Garibaldi torna ad infiammarsi con le urban actions anche in inverno. “District Party” è infatti la prima versione invernale, che si terrà venerdì 6 dicembre nei locali al chiuso, della festa di quartiere che ha infiammato le scorse serate estive. L’iniziativa rientra nelle varie tappe della riqualificazione di Corso Garibaldi e Parco Sant'Angelo, promossa dagli esercenti della via, dall'Associazione YaBasta Perugia e dall'Associazione Vivi Il Borgo all'interno del progetto ‘T.Urb.Azioni - Azioni Urbane con il Turbo’, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Il programma della manifestazione prevede:

- Dalle ore 19 presentazione della prima installazione sonora di Parco Sant'Angelo "Arpa Eolica" costruita dagli studenti di "Place making" di The Umbra Institute in collaborazione con il liutaio Marcelo De Sante. L’intenzione è quella di promuovere la potenzialità del Parco cittadino di diventare un luogo per ascoltare musica e suoni naturali con l’inserimento di un’arpa eolica e di altri strumenti sonori;

- sempre dalle ore 19 apertura delle cucine dei vari ristoranti lungo la via per provare i sapori delle diverse tipologie etniche (italiana, greca, africana, cinese, taiwanese);

- salle ore 20:45 spazio dedicato ai disegnatori di Becoming X con selezioni musicali a cura di "Lalù" Lucia Mariani. Confermata la presenza di 15 disegnatori del collettivo: oltre ad essere itineranti lungo la via e nei locali a loro sarà dedicato un apposito spazio con i loro disegni che rimarranno esposti nelle botteghe e negozi lungo Corso Garibaldi.

- Tre i concerti di grande qualità nei locali:

Alle 21:30 al ristorante Dal Mi' Cocco, URIBE in concerto con Manuel Magrini & Roberto Gatti, piano e percussioni.

Alle 21:45 al ristorante Ristorante Mandela, Logos in concerto con Leonardo Radicchi & Nazareno Caputo (sax, vibrafono, marimba).

Alle 21:30 al ristorante Cammino Garibaldi, Anna Lince & Rachele Fogu Duo in concerto (Voce & chitarra).