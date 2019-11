Storia, arte e bellezza si incontrano al Tempio della Consolazione di Todi nell'opera editoriale "White"

Storia, arte, bellezza saranno mescolati presso il Tempio della Consolazione di Todi per ospitare la presentazione di WHITE, il nuovo numero della rivista AboutUmbria Collection di AboutUmbria.

Nel nuovo numero della rivista da collezione dedicata alle eccellenze dell’Umbria sarà contenuto un approfondito articolo dedicato proprio al Tempio tuderte attribuito al genio di Bramante: la storia artistica e culturale di questa monumentale opera sarà corredata da curiosità, aspetti inediti e approfondimenti.

Come rivista da collezione, AboutUmbria Collection compie un excursus tra gli aspetti noti e meno noti della regione, attraverso un filo conduttore che questa volta è bianco, come le ceramiche e i marmi utilizzati dagli artisti contemporanei, bianco come la torta al testo, bianco come il bozzolo del baco da seta, come la tela umbra, come la bianca fontana di Piazza Tacito a Terni. E bianco naturalmente come il Tempio di Santa Maria della Consolazione, raro e mirabile esempio di architettura rinascimentale in Umbria.

Ampio spazio è dedicato a questa bellissima opera attraverso tre articoli che saranno approfonditi durante la presentazione, in programma per venerdì 6 dicembre alle ore 16.

Interverranno: Avvocato Claudia Orsini, Presidente La Consolazione ETAB, l'Assessore alla Cultura del Comune di Todi Dr. Claudio Ranchicchio; Laura Zazzerini, direttore editoriale di AboutUmbria; la Dotto.ssa Martina Pazzi; il progettista Dott.Geol. Gabriele Lena.