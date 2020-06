Spoleto e le commemorazioni del 2 Giugno, nel rispetto delle norme anti-Covid

Nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza da Covid-19, anche la città di Spoleto farà memoria, nella giornata del 2 Giugno, del 74° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La cerimonia si svolgerà in piazza della Libertà alla presenza del Sindaco Umberto de Augustinis alle ore 11 in Piazza della Libertà. Il Sindaco deporrà una corona di alloro sulla lapide di palazzetto Ancaiani che ricorda che il “2 giugno 1946, con il referendum, il popolo italiano decretò la fine della monarchia sabauda complice della dittatura fascista”.