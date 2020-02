Settimana della Scuola 2020, a Perugia lo psicologo dell'età evolutiva Alberto Pellai

“Educare in un tempo confuso, i bisogni educativi in un contesto senza più regole e confini” sarà il tema dell’incontro di apertura della V edizione de "La settimana della scuola 2020", iniziativa organizzata dalla Diocesi di Perugia-Città della Pieve, Ufficio Educazione e Scuola e Servizio Insegnamento della Religione Cattolica. Sarà il professor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva ricercatore presso il Dip. di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, ad aprire lunedì 2 Marzo al Centro Congressi Capitini (ore 15.30) il ciclo di incontri dedicati ai temi educativi. Gli incontri sono destinati a famiglie, scuola, enti locali e soggetti del pubblico e del privato sociale a servizio della crescita integrale delle giovani generazioni, dall’infanzia fino all’adolescenza.

L’Abbazia Giovane di Montemorcino ANSPI, nell’ambito del percorso intrapreso insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con il progetto DUC IN ALTUM, UN VILLAGGIO EDUCANTE PER VIVERE LA SCUOLA DA FUORICLASSE (Bando Idee Welfare 2018), ha deciso di aderire all’iniziativa per fare rete e raggiungere il maggior numero possibile di famiglie, dialogando e costruendo insieme - con educatori e ragazzi - quel “villaggio educante” in Abbazia. Ruolo fondamentale anche quello dei docenti con cui i ragazzi vivono tante ore al giorno e ai quali è importante fornire sempre nuovi strumenti di supporto alla funzione e alla responsabilità educativa che portano. Parola d'ordine in questo progetto è: "passione educativa".

Chi è il prof. Pellai

Il professor Pellai, insignito nel 2004 dal Ministero della Salute della medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica, ha pubblicato articoli scientifici su riviste italiane e straniere e più di 30 libri rivolti ad operatori, genitori, insegnanti e ragazzi (tra i quali Tutto troppo presto, Girl R-evolution, Da uomo a padre e, a quattro mani con Barbara Tamborini, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, L’età dello tsunami, La bussola delle emozioni, A song for you ). Negli ultimi anni la sua produzione si è indirizzata a storie e favole per bambini, sviluppando il modello narrativo definito NPO (Narrativa Psicologicamente Orientata). Nel 2001 Radio24- gli ha affidato la conduzione della trasmissione settimanale per genitori Questa casa non è un albergo e il co-autoraggio della trasmissione quotidiana Essere e benessere.

L’incontro con il prof. Pellai è aperto a chiunque voglia partecipare con un invito speciale rivolto a quanti hanno a che fare con età evolutiva, educazione, crescita, famiglia, genitorialità, scuola, insegnamento, prossimità, servizi sociali, attualità.