A San Giustino un "Maggio dei libri" extra large, che si protrae fino al 25 settembre

Neanche il Covid ha portuto fermare a San Giustino la passione per i libri e la lettura, e così la classica manifestazione “Il Maggio dei Libri” è stata rideclinata con l'aiuto dei mezzi virtuali e proseguirà fino al 25 settembre.

“La bella manifestazione annuale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali, dedicata alla diffusione della lettura, in questa decima edizione ha dovuto subire una modifica non di poco conto a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria – ha riferito l’assessore comunale alle politiche culturali, Milena Crispoltoni Ganganelli -. Con le scuole e le biblioteche chiuse, e tutti noi cittadini costretti al distanziamento sociale con l’adozione delle necessarie precauzioni, abbiamo dovuto reinventare una forma di comunicazione che ci consentisse di restare vicini, ma in sicurezza. In questo, la tecnologia ci ha aiutato e pur sempre rimpiangendo il libro, la lettura, anche attraverso la viva realizzazione e partecipazione diretta ad un evento, con la nostra biblioteca abbiamo elaborato un progetto ispirato al tema proposto dal Centro per il Libro: ‘Se leggo scopro’. Si è pensato di utilizzare le possibilità offerte da facebook per svolgere sulla nostra pagina on line alcuni percorsi tematici, con l’ausilio di testi (poesia, narrativa e saggistica) tratti dai nostri libri, arricchiti da contenuti multimediali messi a disposizione dal web e da istituzioni pubbliche o private.

La biblioteca ogni giorno ha via via arricchito la pagina del social network di nuovi contenuti, lasciando ai visitatori la possibilità di commentari e condividere la proposta. Il secondo tema ‘Se leggo scopro… la Storia del mio paese’ ha preso il via il 26 giugno ed è attualmente in corso. Si sta provvedendo a pubblicare su facebook storie, leggende, proverbi e modi di dire del nostro territorio, contributi scritti di storici e ricercatori, immagini di altri tempi a partire dai preziosi e sempre attuali lavori di ricerca effettuati diversi anni fa dagli alunni delle nostre Scuole primarie. I

l terzo percorso ‘Se leggo scopro… la Musica’ inizierà il 24 luglio a partire proprio da ‘Il mio primo libro illustrato della Musica. 16 semplici concetti per scoprire la musica con dolcezza’, con brani appositamente composti da Coralie Fayolle e pubblicati in allegato cd, arricchito da divertenti illustrazioni di Anouk Ricard. Sarà quindi possibile scoprire insieme la vita e l’opera di alcuni grandi musicisti.

Il quarto percorso tematico ‘Se leggo scopro… il mondo’, previsto dal 28 agosto al 25 settembre, sarà occasione di viaggi e scoperte con ‘I fantastici Viaggi di Giulio Verne’, un piacevole adattamento per ragazzi di alcune delle più famose avventure narrate dallo scrittore francese. Vi invitiamo – conclude l’assessore - a visitare la pagina della Biblioteca e a partecipare con commenti, documenti scritti, foto e altro ancora per trascorrere insieme, grandi e piccoli, con serenità e fantasia, questo periodo estivo un po’ speciale”.