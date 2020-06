Ricorrenza del 2 Giugno in Prefettura a Perugia, celebrazioni a numero ristretto

Anche se in modalità ridotta, si svolgeranno a Perugia come da tradizione le iniziative celebrative della fondazione della repubblica Italiana, di cui ricorre in questo infausto 2020 il 74° anniversario. Rigorosamente a porte chiuse, si terrà in Prefettura la cerimonia a partire dalle 9.30 alla presenza della presidente della Giunta regionale, Donatella Tesi, del presidente della Provincia, Luciano Bacchetta, del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, nonché degli esponenti territoriali delle Forze di Polizia e dei vigili del fuoco. Presenzierà anche il cardinale Gualtiero Bassetti.

Il cerimoniale prevede l'alza bandiera con la deposizione della corona d'alloro in memoria dei caduti delle due guerre mondiali, infine la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.