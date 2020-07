Montefalco, riapre il complesso museale di San Francesco

A partire da lunedì 13 luglio il Complesso museale di San Francesco a Montefalco tornerà ad essere fruibile tutti i giorni.

Il grande patrimonio culturale della città aprirà le porte dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 per accogliere i turisti che stanno tornando in città dopo l’emergenza Covid.

Ne dà notizia l’Amministrazione comunale che dopo un periodo di aperture solo nel weekend, a seguito di un attento monitoraggio dei flussi turistici, ha consentito la riapertura della Chiesa Museo di San Francesco tutti i giorni della settimana.

Il Museo di San Francesco aveva chiuso il 2019 con un record di affluenze. A dicembre era stato registrato un incremento di visitatori del 14,29 % rispetto allo scorso anno, con 255 ingressi in più.

Nel solo mese di dicembre i visitatori erano stati ben 2039, confermandosi ancora una volta come uno dei musei più visitati dell’Umbria e in linea con il trend in crescita di tutta la regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il segnale di apertura quotidiana del Museo consente al visitatore di poter fruire della visita del celebre ciclo di affreschi rappresentante la vita di San Francesco nell’Abside della Chiesa Museo della Natività del Perugino e di tutto il patrimonio artistico in essa contenuto.