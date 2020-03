Progetto "Città che legge", a Bastia Umbra il secondo appuntamento in biblioteca per grandi e piccoli

Arriva il secondo appuntamento della Biblioteca Comunale "Alberto La Volpe" di Bastia Umbra nell’ambito del progetto Città che Legge, “Leggere fra me e te per un noi che va oltre i campanili” che propone la Tarantella di Pulcinella, una ballata in maschera, teatro, comicità per grandi e piccini, a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa.

Lo spettacolo comincia con un sogno e finisce con un altro sogno. Uno è un sogno sognato, l'altro è un sogno desiderato. Potrebbe sembrare retorico parlare di Pace, di guerra, delle sue brutture e della sua inutilità. Ma ha ragione Pulcinella quando sul finale dice: “Non dobbiamo dimenticare, perché se dimentichiamo, va a finire che ci caschiamo un'altra volta e io... io la guerra non la voglio fare più”.