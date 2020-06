"Priorità donna" un evento speciale lungo via dei Priori immagini, versi e arte sul mondo femminile

"Priorità Donna", è questo il nome della manifestazione che dal 18 giugno al 4 luglio trasformerà via dei Priori a Perugia in un museo all'aperto, con la mostra fotografica corredata da versi “Donna vede Donna” e numerosi altri appuntamenti artistici e culturali in cui saranno coinvolti anche gli artigiani, i commercianti e gli artisti della storica strada perugina. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Via dei Priori in sinergia con ARS Cultura, Trasimeno in Dialogo e in collaborazione con Tangram con il Patrocinio del Comune di Perugia.

Tutto si svolgerà all'aria aperta nel rispetto delle distanze e in linea con le indicazioni istituzionali in tempo di COVID.

Il progetto nasce dall’incontro tra Maria Antonietta Taticchi, Presidente dell'Associazione Via dei Priori e Marco Pareti e Stefano Fasi, rispettivamente coordinatore e direttore artistico del Progetto “Donna vede Donna” che ha trovato grandi consensi tra gli esercenti della via. Le vetrine dei negozi diventeranno gli espositori della mostra fotografica corredata da versi “Donna vede Donna”. Le finalità del Progetto, giunto al suo quarto appuntamento, sono quelle di descrivere, con foto e versi, le varie sfaccettature femminili e di mettere in risalto la dolcezza, la bellezza e la centralità sociale delle donne, aborrendo ogni forma di violenza.

Ecco il programma della manifestazione

giovedì 18 giugno

Ore 17,00 presso lo slargo di via dei Priori, adiacente la Chiesa di Santo Stefano

Inaugurazione di Prorità Donna Interverranno gli assessori comunali Leonardo Varasano e Clara Pastorelli e il consigliere regionale Eugenio Rondini. Nell'occasione saranno letti i versi delle poetesse del progetto Donna vede Donna da parte di Caterina Martino.

Ore 19,00 in via S. Agata 1

“Siamo nuvole” inaugurazione esposizione dei lavori di arteterapia creati da donne in tempo di pandemia durante il corso condotto da Monica Grelli.

Venerdì 19 giugno

Ore 17,30 presso la Chiesa di S. Agata,

“Violenza di genere”, conferenza con Lorena Pesaresi, esperta di politiche di genere e Marco Pareti, autore del libro “La ragazza del canneto” edito da Armando.

Sabato 20 giugno

ore 17,30

“Appuntamento sotto l'arco” di via dei Priori

Storie di Donne – visita guidata con Caterina Martino attraverso luoghi e racconti al femminile (necessaria prenotazione presso IAT 075 5736458 – ass. Priori 393 5145793 contributo di 5 euro)

Venerdì 26 giugno

Ore 17,30 presso la chiesa di S. Agata,

“Fiabe nell’essenza al femminile” conferenza con Maria Pia Minotti, psicologa-psicoterapeuta.

Ore 18 in via dei gatti

AMABIE- be Amabie- sii Amabie - disegna l'Amabie che è in te -

Esposizione a cura dell’ass. Tangram

Dalle ore 19 lungo via dei Priori

OUTfit for dinner

Enogastronomia, performance musicali, flash moda, cena da 15 a 35 euro (prenotazione obbligatoria 392 8419955/ 392 5041258 scegli il menù su www.visitaperugia.it)

Sabato 27 giugno

Dalle ore 14,30, lungo via dei Priori

“Donna... a Priori”, estemporanea di pittura curata dalla Casa degli Artisti di Perugia di Francesco Minelli e Carla Medici. Alle 19,00 la premiazione e i saluti.

Ore 15:30

“Appuntamento sotto l’arco” di via dei Priori

Fede e storia lungo la via “sacra” visita guidata con Monia Minciarelli

(necessaria prenotazione presso IAT 075 5736458 – Monia 3476379795 contributo di 5 euro)

Dalle 18 lungo via dei Priori

“Donna dolce contagio” Guasconate, performance itinerante a cura del Circolo Guascone

Week 3

Venerdì 3 luglio

Ore 18 in via dei gatti

AMABIE- be Amabie- sii Amabie - disegna l'Amabie che è in te -

Esposizione a cura dell’ass. Tangram

Dalle ore 19 lungo via dei Priori

OUTfit for dinner

Enogastronomia, performance musicali, flash moda, cena da 15 a 35 euro (prenotazione obbligatoria 392 8419955/ 392 5041258 scegli il menù su www.visitaperugia.it)

Sabato 4 luglio

Ore 15:30

“Appuntamento sotto l’arco” di via dei Priori

Fede e storia lungo la via “sacra” visita guidata con Monia Minciarelli

(necessaria prenotazione presso IAT 075 5736458 – Monia 3476379795 contributo di 5 euro)

Ore 18:30 in piazzetta Santo Stefano

Musica in DO(nna)

rinascimento e barocco in musica. gruppo vocate"I madtigalisti di Perugia" direttore Mauro Presazzi.