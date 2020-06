"Nel segno della fiducia", non si ferma il concorso letterario nazionale Premio Rocca Flea

Nonostante l'emergenza sanitaria nazionale ancra in corso, la cultura non si ferma. Per questo motivo l'Associazione Turistica Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti annunciano che la XIII edizione del concorso letterario nazionale Premio Rocca Flea, organizzato con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, ci sarà regolarmente.

Il tema scelto quest'anno ha il titolo: "Nel segno della fiducia". Si può partecipare al concorso con racconti di narrativa italiana, edita o inedita (massimo due opere per ciascun autore) e la partecipazione è aperta a tutti, senza alcun limite di età o provenienza geografica. Una specifica sezione è riservata ai giovani autori under 25. Gli elaborati verranno esaminati da una giuria composta da personalità provenienti dal mondo universitario, della scuola e dell’editoria.

C'è tempo fino al 27 agosto 2020 per la presentazione delle opere. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece a Gualdo Tadino nel mese di Novembre 2020, presso il Museo Civico Rocca Flea. Premio finale un assegno di 500 euro, un attestato, un'opera in ceramica e un soggiorno a Gualdo Tadino per il vincitore. Verrà inoltre assegnato un premio speciale ai giovani scrittori, nonché è prevista la pubblicazione, in apposito volume, per tutte le opere premiate e segnalate.

“Con orgoglio presentiamo oggi l'edizione 2020 del concorso Premio Letterario Rocca Flea" ha sottolineato il nuovo Presidente della Pro Tadino, Carlo Giustiniani: "Quest'anno, il tutto verrà affrontato con una consapevolezza diversa, una sensibilità diversa e anche un nuovo team di collaboratori. Lavoreremo insieme con ancora più energia, perché riteniamo che la cultura, la creatività e la fantasia possano donare un po' di respiro e positività al nostro Paese, recentemente sconvolto dagli avvenimenti ormai noti. Speriamo inoltre che la 'fiducia', proprio il tema di quest'anno, ci dia la motivazione giusta per ripartire e auspichiamo, quindi, un'adesione sempre più crescente al nostro premio letterario".

Per eventuali informazioni,ecco i contatti della segreteria organizzativa:

e-mail segreteria.premioroccaflea@gmail.com,

tel. 329/4441773 – 393/8499067