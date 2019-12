Natale Stellare a Perugia, tanti eventi e mostre al museo e anche in biblioteca

Il periodo natalizio sarà l’occasione ideale, per turisti e perugini, di visitare i più importanti musei della città: la Galleria Nazionale dell’Umbria, con le sue collezioni permanenti e le mostre temporanee dedicate all’Autunno del Medioevo (fino al 6 gennaio 2020), alla Madonna col Bambino del Pinturicchio e al Ritorno della Pala dei Decemviri (fino al 26 gennaio 2020), il MANU Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, dove fino al 2 febbraio si può ammirare la mostra “Magna Graecia”; il Museo civico di Palazzo della Penna, con la collezione delle opere di Gerardo Dottori e le Lavagne di Bueys, oltre alle mostre temporanee “Gli Italiani e la moda, 1860-1960” e “Quattromani”, dedicata a Marco Tamburro. Domenica 8 dicembre alle 17,30, sempre a Palazzo della Penna, si inaugurerà la mostra “Far manifeste all’occhio umano…” a cura di StarLight, un planetario... tra le dita, mentre il 20 dicembre, alle 17.30 è prevista l’inaugurazione della mostra “Aneliti di Stelle” con esposizione di opere di Dottori, Dorazio, Fontana, Schifano e l'arte al tempo delle conquiste spaziali.

Nel corso delle festività, a Palazzo della Penna si terranno anche tanti altri appuntamenti culturali per tutti i gusti. Per visitare questi e altri musei della città -il Museo Capitolare, Palazzo Baldeschi, il Nobile Collegio del Cambio e quello della Mercanzia, la Cappella di San Severo, il Pozzo etrusco e l’Ipogeo dei Volumni- è possibile acquistare, anche online, la Card Perugia Città Museo, che permette di risparmiare ed è valida per più giorni, con possibilità di sconti anche in altri musei cittadini e in negozi e ristoranti del centro. Inoltre, che è possibile acquistare il biglietto cumulativo che permette la visita a Palazzo della Penna, alla cappella di San Severo e al Complesso templare di San Bevignate. Da non perdere anche la mostra “Arcadia e Antiarcadia” alla Galleria dei Tesori d’Arte del Complesso di San Pietro e la visita a Palazzo Sorbello, dove il 18 dicembre sarà inaugurata la mostra “Sguardi sul Novecento. L’eredità umana e intellettuale di Uguccione Ranieri di Sorbello”.

Il Natale entra anche in biblioteca, con tantissimi appuntamenti per grandi e piccoli. Le biblioteche comunali si aprono, infatti, nei giorni feriali con orari specifici per letture, laboratori creativi, momenti dedicati alla musica e al gioco, per i bambini ma anche per mamma e papà (vedi programma dettagliato). In biblioteca si festeggia anche l’arrivo del nuovo anno. Alla biblioteca di San Matteo degli Armeni, infatti, il 31 dicembre arriva il Bibliocapodanno, appuntamento dedicato a Gianni Rodari, per celebrare il centenario della sua nascita.