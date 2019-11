Monastero di S. Agnese, un memoriale per la città: il 30 Novembre la presentazione

La vita di un monastero riguarda anche la città in cui è collocato e ne sono testimonianza le sorelle che qui hanno vissuto con i loro legami familiari e sociali. Per questo motivo sabato 30 Novembre le sorelle clarisse del monastero di S. Agnese, in via s. Agese 8 a Perugia danno appuntamento alla cittadinanza di Perugia per condividere un pezzo della storia di questo luogo. Verrà presentato il volume "Memoriale per le suore del Monastero di S. Agnese DEL’ACETTARE, PRENDER L’HABITO, PROFESSIONE ET MORTE". L'incontro si svolgerà a partire dalle 16.30 e sarà introdotto dalle Sorelle Clarisse Giovanna Casagrande con Mauro Papalini. Presenterà l'oopera P. Fortunato Iozzelli, della Pontificia Università Antonianum e moderatore sarà Andrea Maiarelli.