Magione, il lungo e ricco programma per la Giornata della Memoria

Le scuole sono le protagoniste delle iniziative organizzate dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione in occasione del 27 gennaio, Giornata della memoria.

Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 22 gennaio all’Istituto omnicomprensivo G. Mazzini con Ada Marchesini, nipote della deportata ad Auschwitz Ada Michlstaedter Marchesini, che ha testimoniato il vissuto della sua ava anche con letture delle lettere che la donna scrisse al marito dal campo di Fossoli. Introduzione di Dino Renato Nardelli (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea), letture a cura di Chiara Mancini del gruppo teatrale Clio. L’appuntamento verrà replicato venerdì 7 febbraio al Teatro Mengoni, ore 21, con l’accompagnamento degli studenti del Liceo musicale I. Calvino di Città della Pieve che presentano il progetto “Binario 21 Parole e musica per non dimenticare”.



Giovedì 23 e venerdì 24, teatro Mengoni, Stefano Baffetti porta in scena lo spettacolo da lui scritto e interpretato: L’Isola degli uomini. L’innocenza, la guerra e quelle persone da salvare riservata agli studenti dell’Istituto omnicomprensivo G. Mazzini. Lo spettacolo ripercorre le vicende che videro protagonisti 15 pescatori del Trasimeno e il parroco Don Ottavio Posta che con coraggio trassero in salvo ventisei ebrei, prigionieri a Isola Maggiore, destinati alla deportazione dai nazisti presenti nel territorio umbro in tempo di guerra.



Sabato 25, alla biblioteca comunale, ore 10, Diversamente uguali, vicini nel dolore e nella speranza. Letture per non dimenticare con Andreina Panico, accompagnata dal violino di Emma Ambrosi e dalla chitarra di Emanuele Zarba.



La scuola primaria di Magione ospita lunedì 27 gennaio l’incontro "Il mare nero dell’indifferenza. Scuola e leggi razziali: la persecuzione nelle carte d’archivio", nell’ambito del progetto lettura del Circolo Didattico di Magione.

Alle 21, palazzo Soms, sala Cinema Carpine, l’incontro aperto a tutti con proiezione di Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute, racconto teatrale di e con Marco Paolini realizzato in collaborazione con Soms-Circolo Arci.



Gli incontri nelle scuole proseguono martedì 28 gennaio alla scuola primaria di San Feliciano Don Lorenzo Milani, con Il bambino di Varsavia. Adolescenza rubata e memoria della Shoah; mercoledì 29 nella scuola primaria di Villa-Soccorso A. Capitini con la lettura Il dovere di non essere uguali. La Shoah spiegata ai ragazzi; giovedì 30 gennaio alla scuola primaria di Agello con I colori del lager. Costruzione del nemico, minoranze e persecuzioni. Gli incontri rientrano nel progetto lettura del Circolo didattico di Magione.



Gli appuntamenti per la commemorazione della Giornata della memoria comprendono anche martedì 28 gennaio alla Biblioteca comunale V. Aganoor Pompilj, ore 15.30, la conferenza di Sandro Tiberini su La Shoah come paradigma e la continuità della memoria a cura dell’Università della Terza età di Magione.

Venerdì 31 gennaio alla Biblioteca comunale V. Aganoor Pompilj, ore 17, La verità negata. La shoah alla prova del negazionismo. Un itinerario dal libro al film in collaborazione con il Festival delle Corrispondenze.

Domenica 2 febbraio, palazzo SOMS, Sala Cinema Carpine, ore 17, con la presentazione del libro I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945) di Mario Avagliano e Marco Palmieri. Il Mulino edizioni. Intervengono: Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione, Vanni Ruggeri, assessore alla cultura: Marco Terzetti, presidente associazione nazionale ex-internati, sezione "Leopoldo Teglia" di Perugia e Mario Avagliano, autore.