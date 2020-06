Cantine Lungarotti, riapre il Muvit, Museo del Vino di Torgiano: un segnale di speranza per il territorio

All'insegna della ripartenza dopo la pandemia da Covid 19, la cantina Lungarotti punta sul binomio enoturismo-cultura e riapre i battenti del Muvit (Museo del Vino di Torgiano), la più grande e completa esposizione italiana dedicata alla storia e alla civiltà del vino. Sabato 20 giugno i visitatori potranno infatti tornare in totale sicurezza. Con circa 3.500 reperti dislocati in venti sale, il Muvit della Fondazione Lungarotti descrive 5mila anni di storia della viticoltura mediterranea e del vino tra mito, alimento, medicamento, socialità e amore attraverso percorsi tematici che spaziano dalle attrezzature alle anfore, dalle ceramiche alle raccolte archeologiche, editoriali e opere artistiche dall’antichità ai giorni nostri.

Accanto alla storia e alla cultura non mancherà l'“Experience”, anche in chiave temporary, con pic-nic in vigna o immersi nella natura, tour virtuali alle cantine di Torgiano e Montefalco, visite guidate nei vigneti e degustazioni.