Lunedì 17 Febbraio al via la scuola di Paleoantropologia dell'Università di Perugia con i massimi esperti

Lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 9, verrà ufficialmente inaugurata nell’Aula Magna di Palazzo Murena, la decima edizione della Scuola di Paleoantropologia dell’Università degli Studi di Perugia.

Interverranno il Prof. Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, il Prof. Roberto Rettori, Delegato Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica, la Prof.ssa Stefania Stefanelli, Delegato Internazionalizzazione e cooperazione internazionale e l’On. Pietro Bartolo, Deputato del Parlamento Europeo, Vicepresidente Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, che presenterà un intervento dal titolo “Out of Africa, tra passato, presente e futuro”.

La Scuola, organizzata dal Dipartimento di Fisica e Geologia e dalla Galleria di Storia Naturale del Centro d’Ateneo per i Musei Scientifici, terrà le sue attività sino al 22 febbraio 2020.

Accanto alla consolidata suddivisione in Primo Livello (formazione di base) e Secondo Livello (specialistico), in occasione del decimo anniversario il Comitato Organizzatore ha introdotto molte novità. Prima tra tutte, un concorso di illustrazione e fotografia dedicato al tema dell’anno: "Tre volte Africa: il continente delle nostre origini". Al vincitore sarà offerta la possibilità di partecipare gratuitamente all’edizione della Scuola di Paleantropologia del 2021.

Fra gli eventi collaterali previsti ci sono inoltre concerti, mostre, conferenze pubbliche, incontri aperti a tutta la cittadinanza, per quella che sarà una settimana di approfondimento sulle origini umane che coinvolgerà tutta la città. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Fra gli altri appuntamenti:

Sabato 15 febbraio 2020, ore 21, POST – Perugia Officina Scienza e Tecnologia, “Kit Mikayi: come le rocce hanno definito una comunità”: Racconto e interpretazione di Isabel Tata Munyane originaria del Kenya, con la collaborazione di Agata Concetta Mirabella e sottofondo musicale a cura di Roberto Dell'Orso.

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 19, Sala dei Notari, “Il primate pensieroso”: Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista, intervista Ian Tattersall, curatore della Divisione di Antropologia dell’American Museum of Natura History di New York e fondatore della Hall of Human Biology and evolution.

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 21, Sala dei Notari, “Uhuru Republic”, live concert;

Sabato 22 febbraio 2020, ore 9, Galleria di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Perugia – Manifattura ex Tabacchi, Casalina (Deruta), cerimonia di chiusura della decima edizione della Scuola di Paleoantropologia.

Come ogni anno, inoltre, i partecipanti alla Scuola di Paleoantropologia avranno la possibilità di essere selezionati per partecipare alle attività di ricerca estive nei siti paleoantropologici di Olduvai e Laetoli, tra i più importanti al mondo.

Il comitato organizzatore della Scuola di Paleoantropologia di Perugia è composto da Marco Cherin, Roberto Rettori (Dipartimento di Fisica e Geologia, Università di Perugia), Angelo Barili, Sergio Gentili (Galleria di Storia Naturale, CAMS, Università di Perugia), con la collaborazione di Beatrice Azzarà, Alessandro Mancini (Università di Perugia), Giulia Margaritelli (IRPI-CNR), Costantino Buzi (Sapienza Università di Roma), Mirko Lombardi (Brescia).

Ospite d’onore della Scuola sarà Ian Tattersall. Antropologo di fama mondiale, curatore della Divisione di Antropologia dell’American Museum of Natural History di New York, dove ha fondato la Hall of Human Biology and Evolution. Cresciuto in Africa Orientale, ha studiato Archeologia e Antropologia presso l’Università di Cambridge, poi Geologia e Paleontologia dei Vertebrati presso l’Università di Yale, dove ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1971. Il suo volume Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness ha vinto il prestigioso premio W.W. Howells dell’American Anthropologican Association. Molti suoi libri sono stati tradotti in italiano, tra cui il recentissimo I signori del pianeta: La ricerca delle origini dell’uomo (Codice Edizioni, 2019)