Liberazione e 25 Aprile i temi della prossima performance artistica "InCamera" alla Galleria Nazionale dell'Umbria

Terzo appuntamento in tempi di quarantena con il racconto di InCamera in programma venerdì 24 aprile alle ore 19.00: torna il progetto di live drawing in streaming, ideato dalla Galleria Nazionale dell’Umbria e da Becoming X – Art+Sound Collective, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Galleria Nazionale dell’Umbria.

La nuova performance collettiva coinvolgerà sei nuovi artisti – Emanuele Barduagni, David Ferracci, Chiara Dionigi, Chiara Galletti, Daisy Ingrosso, Francesca Mantuano – che disegneranno via web cam, accompagnati dal dj set di Newcombe dal vivo.

Venerdì 24 aprile gli illustratori e il musicista si confronteranno su un’unica tematica, come sempre ispirata da titoli di quadri e opere di grandi artisti: è il turno di Quadrato Rosso (1915) di Kazimir Malevic, che vuole legare lo sviluppo dell’arco narrativo del progetto InCamera alle celebrazioni del 25 aprile.

Dopo due opere molto diverse tra loro ma entrambe legate alla forma e alla figurazione, come L’Urlo, e La persistenza della memoria, i sei artisti del Collettivo Becoming X saranno sfidati a rappresentare un’espressione senza rappresentazione dell’arte suprematista: potranno lasciarsi ispirare o usarla come suggestione, misurandosi anche con i temi propri del 25 aprile e della Liberazione.