"La Shoah dei bambini", a Perugia un incontro speciale nella Giornata della Memoria

Nell'ambito degli eventi per celebrare la Giornata della Memoria 2020, il Comune di Perugia organizza il 27 Gennaio, alle 9.30 alla Sala dei Notari l'incontro dal titolo: "La Shoah dei bambini".

L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Istraele, sezione di Perugia e prevede la partecipazione di Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Maria Luisa Buseghin, Presidente AITIL, Associazione Italia -Israele di Perugia, Mario Tosti, Presidente ISUC Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e Maria Rita Marconi, Dirigente IIS Cavour- Marconi-Pascal i cui studenti prenderanno parte all'iniziativa.

Sono attesi gli interventi di:Bruno Maida, Professore di Storia Contemporanea, Università di Torino e Tiziana Luciani, Psicoterapeuta, arteterapeuta clica, formatrice, nonché Elena Antonelli, docente diplomata in Didattica della Shoah allo Yad Yashem di Gerusalemme