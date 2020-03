Dantedì, 25 Marzo tutti sintonizzati sulla Divina Commedia con la Galleria Nazionale dell'Umbria e il TSU

Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo.

La Galleria Nazionale dell’Umbria renderà omaggio al sommo poeta, simbolo della cultura e della lingua italiana, attraverso voci e volti, raccontando versi e immagini dal fascino eterno.

In un momento difficile come quello attuale è necessario più che mai cercare relazioni che uniscano: per questo la Galleria ha chiesto al Teatro Stabile dell’Umbria di costruire insieme un’iniziativa che possa coinvolgere tutti, che possa far riscoprire i valori universali danteschi attraverso la commistione di arti diverse e la condivisione di un’idea di bellezza e di poesia veicolata con ogni strumento, anche con quelli digitali, perché universale e capace di parlare una lingua comune a tutti.

Per questo le pagine social della Galleria (Facebook, Instagram, Twitter), il canale YouTube e l’ultimo arrivato profilo Spotify il 25 marzo dalle ore 7.00 si animeranno di immagini, parole, musica, voci dedicate all’Alighieri.

Le 12.30 saranno l’orario di punta: grazie all’entusiasmo e alla collaborazione del direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Nino Marino, l’attrice Luisa Borini reciterà l’Inno alla Vergine del XXXIII canto del Paradiso.

“Abbiamo scelto questo canto” spiega il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini “tra i più belli e più emotivamente coinvolgenti – nonostante il raffinato impianto teologico che lo sostiene – anche per ricordare che il 25 marzo è la data dell’Annunciazione. Non a caso l’inizio del viaggio di Dante coincide con questa ricorrenza (al tempo anche primo giorno dell’anno), dato il ruolo cardinale della Vergine all’interno della Commedìa".

L’appuntamento è quindi per mercoledì 25 marzo sulle pagine social, sul canale YouTube e sul profilo Spotify della Galleria Nazionale dell’Umbria, con gli gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante: le celebrazioni andranno avanti per tutta la giornata, grazie a pillole dalla collezione, a una playlist dedicata, a letture e a tante altre sorprese.