L'interprete Paolo Noseda per l'inaugurazione dell'Anno Accademico di Mediazione Linguistica a Perugia

Sarà Paolo Maria Noseda, uno dei più conosciuti interpreti italiani, da anni “voce” degli ospiti stranieri di "Che tempo che fa", la trasmissione di Fabio Fazio, l'ospite dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2019/2020 della SSML - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, martedì 26 novembre alle 15 al Centro Congressi dell'Hotel Giò di Perugia.

A Noseda, che è anche un apprezzato traduttore, speech coach e ghostwriter, spetterà la prolusione dell'incontro, con l'intervento dal titolo "Cambiare tutto per non cambiare nulla: traduzione come forma di interpretazione". Nel corso del pomeriggio di martedì, dopo il saluto istituzionale di Andrea Romizi, sindaco di Perugia, spazio alle testimonianze di alcuni studenti dell'Istituto, che anche quest'anno conta il numero massimo di iscrizioni (300) per la Laurea Triennale e ha raggiunto il centinaio di iscritti per le due annualità della Laurea Magistrale.

Verrà poi presentato il progetto della nuova Biblioteca Giampiero Rocca, che, nella sede della SSML di Case Bruciate, accoglie più di 1700 volumi – con testi introvabili in Umbria e in Italia – di materiale librario didattico e divulgativo, in ambito linguistico, sociologico e letterario, in più di 10 lingue di tutto il mondo (oltre all'italiano).

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia è attiva nel capoluogo umbro da 43 anni e dalla sua fondazione ha visto laurearsi oltre 2000 studenti, diventati interpreti, traduttori, consulenti aziendali, liberi professionisti in Italia e in Europa, offrendo così grandi occasioni occupazionali in un mondo del lavoro sempre più globale e interculturale.