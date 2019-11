Indagine storico artistica sul "Mistero Van Gogh", il 15 novembre la presentazione del libro

“Il mistero Van Gogh” è il titolo del libro che verrà presentato venerdì prossimo, 15 novembre, nella Sala Grande di Palazzo della Corgna di Città della Pieve alle ore 17.15.

L’autore, Costantino D’Orazio, storico dell’arte e apprezzato saggista, è noto per dedicarsi alle sue “indagini” storico-artistiche. In passato la sua attenzione si è indirizzata verso grandi artisti come Caravaggio, Leonardo e Raffaello. D’Orazio è anche molto conosciuto per la sua rubrica “Il bello nei misteri” che cura all’interno del programma di Rai1 Unomattina in famiglia. L’enigma di Van Gogh che D’Orazio cerca di svelare nel libro che verrà presentato venerdì è relativo alla vita del grande pittore olandese, genio incompreso se non addirittura disprezzato in vita, osannato e quasi idolatrato dopo la morte.

A dialogare con l’autore sarà l’assessore comunale alla cultura Luca Marchegiani che accompagnerà il pubblico in questo affascinante viaggio nel tempo e nei luoghi vissuti dal grande artista.