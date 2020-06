"Ieri come oggi, insieme, sotto la stessa bandiera": le celebrazioni a Bastia Umbra per il 2 Giugno

Per il Comune di Bastia le celebrazioni in occasione del 2 Giugno saranno diverse dal solito, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale ancora in corso e che richiede la massima prudenza per il contenimento del contagio. Non ci saraà, infatti, il tradizionale Concerto tenuto in piazza Cavour dalla Banda musicale di Costano.

La Festa della Repubblica a Bastia Umbra sarà comunque celebrata con una cerimonia istituzionale nella Sala della Consulta del Palazzo Comunale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri che potranno essere presenti e della Giunta, presieduta dal Sindaco Paola Lungarotti.

In questa occasione verrà consegnata una targa celebrativa assieme a una mascherina tricolore a due cittadini nati a Bastia il 2 Giugno 1946, data coincidente con quella della nascita della Repubblica Italiana.

L'Inno di Mameli aprirà alle ore 11 il programma della manifestazione, che prevede l’intervento del Sindaco Paola Lungarotti, del Presidente del Consiglio Comunale Giulio Provvidenza e la consegna degli oggetti simbolici ai due cittadini che compiranno 74 anni come la Repubblica italiana.

L'ingresso in Sala non sarà aperto alla cittadinanza per motivi di sicurezza, ma si potrà seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook COMUNE DI BASTIA UMBRA E PAOLA LUNGAROTTI SINDACO