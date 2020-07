Torna Hispellum, la manifestazione per gli appassionati dell'Epoca romana: dal 24 al 26 luglio per le vie di Spello

Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, la città di Spello si prepara a rivivere la storia dell’antica capitale religiosa degli Umbri: dal 24 al 26 luglio torna inaffti Hispellum, la manifestazione promossa dall’Associazione HISPELLVM in collaborazione con il Comune di Spello, la Pro Spello e le gentes Iulia, Flaminia e Flavia. Un vero spettacolo per gli appassionati dell'epoca romana, che potranno compiere un suggestivo viaggio nella Storia della Splendidissima Colonia Iulia Hispellum.

La sedicesima edizione vedrà una serie di iniziative organizzate con l’obiettivo di garantirne lo svolgimento in piena sicurezza. In attesa di svelare il programma della 41° edizione di "Incontri per le strade", che partirà il mese di agosto, si inizia venerdì 24 alla Villa dei Mosaici di Spello per rivivere spaccati di vita quotidiana, fra curiosità e aneddoti in un inedito ed emozionante itinerario storico-archeologico e gastronomico. A

lle 17.30, Sabina Guiducci e Massimo Pergolesi guideranno i partecipanti alla scoperta della Spello nell’Età imperiale per conoscere, grazie alla partecipazione delle gentes Iulia, Flavia e Falminia, alcuni aspetti di vita quotidiana nella Villa. Seguirà nel parco della Villa una degustazione di piatti romani a cura della “La Chiesa Tonda” di Spello (ingresso e degustazione 15 euro con un massimo di 40 persone).

Sabato 25 con una passeggiata nella storia, sarà possibile ripercorrere le antiche vie della Splendidissima Colonia Iulia in un contesto urbano di unica bellezza raccontato da guide esperte. Ogni partecipante potrà scegliere liberamente il percorso da seguire curato da Sabina Guiducci; si parte alle ore 9.30 da Porta san Sisto per proseguire con Porta Consolare (ore 10.00), Porta Venere (ore 10.45), Resti Arco di Augusto (11.30) e Porta dell’Arce (ore 12.00). Alle ore 18 alle Torri di Properzio andrà in scena l’intervista improbabile al Ottaviano Cesare Augusto (ingresso libero con un massimo di 40 persone).

Domenica 26, Spello si trasforma in un grande teatro a cielo aperto per raccontare la sua storia da Augusto e Costantino Imperatore attraverso parole, progetti, arti e saperi di eccellenti maestri di oggi. Appuntamento alle ore 10.30 nella Sala dell’Editto del Palazzo comunale per parlare di Hispellum Una smart city. Il prof. Giorgio Bonamente si soffermerà sugli uomini di successo a Spello in età imperiale, mentre la dott.ssa Giulia Marconi parlerà della Spello romana con particolare attenzione a un progetto per le scuole e la città; seguirà la declamazione del Rescritto di Costantino a cura di Massimo Pergolesi. L’evento consentirà l’accesso a un massimo 40 persone. Alle ore 13 a “La Chiesa Tonda” di Spello da non perdere “A pranzo con la storia”, una degustazione di pietanze e bevande ispirate alla cucina di epoca romana (prenotazione obbligatoria per un massimo di 100 persone).

Speciale attenzione sarà dedicata anche ai bambini con laboratori in cui sarà possibile usare speciali tecniche in programma alla Villa dei Mosaici di Spello e curati da Sistema Museo; gli eventi sono previsti per venerdì, sabato e domenica alle ore 16.00 con un massimo di 16 persone. Tutti gli eventi della manifestazione sono a numero chiuso fino ad esaurimento posti e le prenotazioni sono obbligatorie al numero 0742/301909 o tramite email: info@villadeimosaici.it.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.comune.spello.pg.it, www.hispellum.eu, www.prospello.it