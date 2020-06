Giornata Mondiale per l'Ambiente, il tema è la sostenibilità: un webinar di Arpa Umbria

Il 5 giugno sarà la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita nel 1972 dall'ONU in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Il tema scelto per l’edizione 2020 della Giornata sarà “È il momento per la Natura”, per ricordare che la crisi della biodiversità è una preoccupazione urgente ed esistenziale. Come si legge nel sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Portezione e la Ricerca Ambientale) "circa un milione di specie viventi (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) sono minacciate di estinzione. L’attuale ritmo di estinzione delle specie fa ritenere gli scienziati che siamo di fronte alla sesta grande estinzione massa. Molti ecosistemi sono stati distrutti, degradati, frammentati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta. Con la crisi della biodiversità è a rischio la fornitura dei servizi eco-sistemici, dagli alimenti al legno, dall'acqua ai medicinali, dalla regolazione del clima al controllo dell'erosione del suolo, dai valori ricreativi a quelli culturali. La sicurezza alimentare, il benessere e la prosperità delle comunità umana è messa in pericolo se non si intraprendono azioni per invertire la crisi della biodiversità".

Arpa Umbria, in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente 2020, dà appuntamento con un webinar destinato a stimolare, soprattutto nelle giovani generazioni, la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale. L'incontro virtuale, appartenente alla serie “Alfabeto per l’ecologia”, si svolgerà il 5 giugno alle ore 10 e avrà come tema "Educare alla sostenibilità (anche al tempo del Coronavirus)".

E' importante, infatti, per sé stessi e per la collettività, sviluppare un’adeguata sensibilità, ad esempio, ai temi del benessere personale e collettivo, dell’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è quello di costruire, entro l’anno 2030, società inclusive, giuste e pacifiche.

Nel corso del webinar con l’aiuto di esperti del settore si cercherà di capire quali sono le strategie e le modalità da poter offrire agli studenti per un piano formativo innovativo e completo soprattutto in questo periodo storico particolare.

L’incontro sarà aperto dalla presentazione del Protocollo d’intesa tra Arpa Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e dall’annuncio di nuove proposte e percorsi di educazione ambientale che l’Agenzia svilupperà nei prossimi mesi sull’isola Polvese.

Per partecipare bisognerà iscriversi compilando questo form.

Ecco chi interverrà al webinar di Arpa Umbria: Luca Proietti, Direttore Generale Arpa Umbria; Antonella Iunti, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria; Luciano Bacchetta, Presidente della Provincia di Perugia; Giacomo Chiodini, Presidente Unione dei Comuni del Trasimeno; Michela Mayer, Responsabile del IASS – Italian Association for Sustainability Science – e ricercatrice in EAS; Michele Sbaragli, Coordinatore Educazione Ambientale Arpa Umbria; Paolo Tamburini, Coordinatore Educazione Ambientale del SNPA e Responsabile CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae. Moderatore Fabio Mariottini, Responsabile Ufficio Comunicazione, Stampa e Relazioni Istituzionali Arpa Umbria