Giornata della Memoria 2020, le numerose iniziative dell'Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea

Nonostante le difficoltà dovute al protrarsi di contratti precari per il personale, l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea Isuc desidera offrire un contributo nella realtà regionale per gli appuntamenti legati al calendario civile, a partitre dal Giorno della Memoria. Sono numerose le iniziative che lo vedono coinvolto, a fianco delle amministrazioni locali e delle scuole di primo e secondo grado. L'obiettivo è quello di riflettere sulle origini del razzismo, dell’antisemitismo, nonché sui meccanismi di esclusione che hanno connotato il Novecento.



Oltre ai laboratori condotti nei singoli istituti scolastici sul materiale predisposto dalla sezione didattica dell'Isuc e partiti già all'inizionì dell'anno,ecco il calendario degli incontri programmati su tutto il territorio regionale:

Assisi

Venerdì 31 gennaio: Spettacolo Mille passi oltre il filo. Pensieri da Auschwitz



Bettona

Giovedì 23 gennaio: Incontro Testimoniare la Shoah



Deruta

Giovedì 6 febbraio: Incontro Shoah. Dopo l'ultimo sopravvissuto. Testimoni di nuova generazione: Vivi Salomon e Ada Michhstaedter Marchesini

Magione

Martedì 22 gennaio: Incontro Ada Michhstaedter Marchesini una voce da Fossoli

Venerdì 7 febbraio: Incontro Ada Michhstaedter Marchesini una voce da Fossoli



Marsciano

Lunedì 27 gennaio: Incontro Shoah. L'importanza della Memoria



Perugia

Da venerdì 24 gennaio a lunedì 3 febbraio: Mostra fotografica Porrajmos. Il genocidio di sinti e rom

Lunedì 27 gennaio: Incontro La Shoah dei bambini

Lunedì 27 gennaio: Incontro Persecuzioni, Minoranze, Resistenza. Il punto di vista delle donne

Martedì 28 gennaio: Giornata di studi Porrajmos. Il genocidio di sinti e rom



Spoleto

Mercoledì 29 gennaio: Incontro Testimoniare la Shoah



Terni

Lunedì 27 gennaio: Incontro Come rane d'inverno. Corpi di uomini e donne nei lager nazisti