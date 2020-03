Giornata della donna, a Castiglione del Lago un convegno dal taglio socio economico sul lavoro femminile

In occasione della Festa della Donna, l’Associazione Soggetto Donna di Castiglione del Lago, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e alla Commissione per le Pari Opportunità, organizza un incontro dedicato alla

storia delle donne nel lavoro, con un’analisi socio-economica a cura della Prof.ssa Giustina Orientale Caputo ed alcune testimonianze di donne castiglionesi.



‘Donne, lavoro e cittadinanza’: questo il titolo dell’incontro previsto per l’8 marzo 2020 a Castiglione del Lago. La giornata della Festa della Donna, a partire dalle ore 17.00 presso l’ex Asilo Reattelli, sarà dedicata a una riflessione sulla storia delle donne nel mondo del lavoro e nella società.

Il programma della giornata

Analisi socio-economica dal titolo ‘L’8 marzo: una storia in divenire’, a cura della Prof.ssa Giustina Orientale Caputo. A seguire, testimonianze donne castiglionesi e la consegna del Premio Soggetto Donna APS. Gli intermezzi musicali sono affidati a Marleen Roelofs, mentre la voce narrante è di Angelica Pula.



