La Galleria Nazionale dell'Umbria riapre i battenti, inizia la Fase 2

Una grande notizia per gli amanti dell'arte e per tutti i cittadini: giovedì 28 maggio 2020 riapre infatti i battenti la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. Si potrà tornare così ad ammirare, oltre al normale percorso di visita, la mostra Taddeo di Bartolo, la prima ampia monografica dedicata al pittore senese, disponibile fino al 30 di agosto.



"Riaprire le sale della Galleria - afferma in un videomessaggio il direttore Marco Pierini - è un segnale di grande rilevanza che dev’essere salutato con grande entusiasmo, pur nella consapevolezza che il rispetto di alcune importanti regole di fruizione sia necessario per garantire la sicurezza del pubblico e del personale della Galleria”.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le regole per le visite in Galleria in sicurezza