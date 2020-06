Foligno, 2 Giugno consegna della bandiera italiana e della Costituzione ai neo maggiorenni

Anche a Foligno, come in tutte le città italiane, il 2 Giugno verrà onorata la fondazione della Repubblica Italiana, nel suo 74° anno. Il programma prevede alle ore 11, in Piazza della Repubblica, la deposizione di corone di alloro alle lapidi dei Caduti. Alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio Comunale, ci sarà la consegna della bandiera italiana, di una copia della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Comune di Foligno ai neo maggiorenni da parte del sindaco Zuccarini: ma per motivi di sicurezza legati alle disposizioni anti contagio da Covd-19, saranno presenti solo le autorità incaricate e i convocati.