Festa della Repubblica, a Magione cultura e memoria in diretta Facebook

Una maratona su Facebook per celebrare la Festa della Repubblica italiana nel Comune di Magione. L'intento è quello di offrire, nel rispetto delle norme di sicurezza che impediscono le manifestazioni pubbliche e gli assembramenti - una giornata di riflessione storica e civile in occasione di questa ricorrenza. Nel programma organizzato dal Comune di Magione verranno infatti presentati documenti inediti e ricerche in corso, in collaborazione con l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc).

La diretta sarà disponibile sulle pagine Facebook Comune di Magione e Magione Cultura.

Il programma prenderà il via alle 10.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, dalla sala del Consiglio comunale. A seguire gli interventi dell’assessore alla cultura Vanni Ruggeri su: Un “miracolo della ragione”: il 2 giugno nel calendario civile degli italiani; poi il ricercatore Marco Biscardi, (Isuc) su: 1946, le elezioni a Magione nell’anno del voto; e infine Francesco Girolmoni (della Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj) su: La libertà ritrovata, giustizia e democrazia nelle aspettative del neoeletto sindaco Publio Trento Bartoccioni.