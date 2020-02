Emergenza Coronavirus, rinviata la Settimana della Scuola con i suoi appuntamenti

Era in programma dal 2 al 7 Marzo la Settimana della Scuola, iniziativa promossa dalla Diocesi di Perugia - Città della Pieve grazie al Servizio per l'insegnamento della religione cattolica e dall'Ufficio per l'educazione e la scuola.

A causa delle circostanze in essere, causate della diffusione del COVID - 19 e viste le indicazioni pervenute dalla Curia, tutti gli appuntamenti in programma per la Settimana sono stati sospesi e rimandati a data da destinare. Tra questi, l’incontro di apertura del prossimo 2 marzo, in cui era previsto l’intervento del Professor Pellai, “Educare in un tempo confuso”.

Gli organizzatori - si legge in una nota - sperano di poter quanto prima ripristinare un nuovo calendario degli appuntamenti, tutti di grande valenza educativa, culturale e sociale.