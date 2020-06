Design e rinascita dell'Italia, tutte le domande nel webinar di IID Perugia

Può il design diventare uno strumento di ripresa economica per il nostro Paese, dopo il Covid-19? E' la domanda alla quale cercheranno di rispondere stasera, alle ore 19, gli esperti dell'Istituto Italiano Design, in diretta con un webinar gratuito via Facebook. Ospite d'onore sarà Gianpietro Sacchi, Direttore di numerosi corsi presso il POLI.design, cerniera fra università, imprese, enti, istituzioni e mondi professionali fondata dal Politecnico di Milano.

IID is OPEN. Durante il webinar si potrà interagire e fare domande all'ospite commentando la diretta video in streaming sulle piattaforme Social dell'Istituto Italiano Design (https://www.facebook.com/IstitutoItalianoDesign/?epa=SEARCH_BOX).