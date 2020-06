Il "potere delle idee" per la rinascita, riapre Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago con la mostra Creativity

Riapre i battenti ai visitatori, dopo il lungo periodo di lockdown, lo storico Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, che ha visto alternarsi nomi della grande storia dell’arte e dell’avanguardia internazionale come Picasso, Mirò, Chagall e più recentemente Mikahil Koulakov

Sabato 27 giugno alle ore 17.30 verrà infatti inaugurata la mostra “Creativity, da Guttuso a Schifano alla Transavanguardia, linee d’arte contemporanea del secondo Novecento”, titolo simbolico per lanciare un messaggio di rinascita basato sul potere delle idee. L’arte e la creatività come ricchezza immateriale per risorgere dalle difficoltà grazie al potere immaginativo.

Per onorare l’importanza del luogo “Creativity” mette dunque in mostra alcuni grandi nomi del Novecento tra i più significativi del panorama nazionale e internazionale. Curata da Andrea Baffoni e prodotta da Lagodarte Impresa Sociale, che gestisce Palazzo della Corgna e con il contributo del Comune di Castiglione del Lago, la mostra traccia l’orizzonte dei movimenti più importanti della recente storia dell’arte.

La mostra si concluderà domenica 13 settembre 2020 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19, con l’ultimo ingresso fissato 45 minuti prima dell’orario di chiusura. Lagodarte garantisce la possibilità di effettuare, su prenotazione, aperture straordinarie per visite riservate.