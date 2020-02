Per consolarsi e resistere al declino, il nuovo libro di Marcello Veneziani a Spoleto

Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 18.00, alla Biblioteca di Palazzo Mauri a Spoleto, il giornalista Marcello Veneziani presenterà il suo libro ‘Dispera bene – manuale di consolazione e resistenza al declino’.

Porteranno il saluto: Umberto de Augustinis, sindaco di Spoleto e Ada Urbani, assessore alla cultura. Interverràil giornaista Marco Brunacci.

Tema del libro è la domanda su come si può continuare a vivere quando con l’età, i fallimenti e le delusioni si è persa la speranza in tutto ciò che in passato dava un senso alle proprie giornate: idee politiche, relazioni umane, l’esattezza rassicurante della scienza, persino Dio. È venuta meno la speranza che le cose possano durare ed è venuta meno anche la speranza che le cose possano cambiare. Ma dopo la speranze finiranno anche le disperazioni. Con sguardo lucido e disincantato, Marcello Veneziani propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e far nascere la fiducia dalla disperazione. E suggerisce

un quadrifarmaco per affrontare un tempo che non ci piace, curare il pessimismo, ripararsi dal potere e

finire in bellezza. Un libretto d’istruzioni per smontare e rimontare la vita, accettarla ma non subirla.