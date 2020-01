Comune di Spoleto, tutte le iniziative per ricordare la Shoah

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Spoleto ha organizzato un programma di incontri, approfondimenti, proiezioni e testimonianze per raccontare la tragedia della Shoah e per preservarne la memoria.

Al Cinema Sala Pegasus, lunedì 27 gennaio, proiezione del film documentario scritto e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto “Anne Frank. Vite parallele”. Alle ore 18 la proiezione è ad ingresso gratuito, alle ore 21.30 a pagamento.

Mercoledì 29 gennaio ore 10.30 al Complesso monumentale di san Nicolò è in programma una conferenza dal titolo “Testimoniare la Shoah” in cui intervengono il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis, il presidente dell’ISUC Mario Tosti e il responsabile della sezione didattica dell’ISUC Dino Nardelli. Durante il convegno porterà la sua testimonianza Ada Marchesini, nipote di Ada Michlstaedter Marchesini, internata nel campo di concentramento di Fossoli e deportata ad Auschwitz. Previsto un intermezzo musicale a cura degli studenti del Liceo musicale dell'Istituto superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve. Verranno letti brani dal libro Ada Michlstaedter Marchesini “Con l’animo sospeso. Lettere dal campo di Fossoli (27 aprile - 31 luglio 1944)” a cura delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori di Spoleto.