Il Comune di Foligno celebra la Giornata della Memoria con una pubblicazione e un evento per le scuole

Il Comune di Foligno, attraverso l’assessorato alla scuola, alla alta formazione e alla memoria, celebrerà il prossimo 27 gennaio la ricorrenza della Giornata della Memoria. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dei genocidi. L'iniziativa sarà realizzata in compartecipazione con l’Associazione “Rasiglia e le sue sorgenti” che ha proposto di raccontare una storia vera accaduta a Rasiglia durante la seconda guerra mondiale e presentarne la pubblicazione: la graphic novel “Corpus Domini”, curata da Maria Palma Cesarini per il testo, e Sara Cuperlo per le immagini. Il Comune di Foligno ha finanziato la stampa di 500 copie della pubblicazione e ne verrà consegnata una copia, gratuitamente, ai present all'incontro per le scuole secondarie di secondo grado che si svolgerà lunedì 27 gennaio, alle 10, nella sala delle conferenze di Palazzo Trinci. Presenti il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, l'assessore Paola De Bonis, il presidente dell' “Associazione Rasiglia e le sue sorgenti”, Umberto Tonti, la presidente dell'A.N.E.D. Umbria, Maria Pizzoni, il vescovo di Foligno, mons. Gualtiero Sigismondi. Ci saranno anche le letture di Valter Romagnoli, videoproiezioni, oltre alla testimonianza di Bianca Guidi, protagonista della storia.