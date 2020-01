Comune di Bevagna, cittadinanza onoraria a Liliana Segre nel Giorno della Memoria

Fitto programma a Bevagna in occasione della giornata della Memoria, per ricordare le vittime e l’orrore dell’Olocausto, affinché simili avvenimenti non si ripetano mai più nella storia.

E’ proprio nella giornata mondiale del ricordo, lunedì 27 gennaio, alle ore 15, a palazzo Lepri, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, si terrà il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice della Repubblica italiana Liliana Segre.

In serata, alle ore 20.45, al Teatro Francesco Torti andrà in scena lo spettacolo “La parola ai Lettori, tempi diretti: passato, presente e futuro”, realizzato dagli allievi della classe quarta della scuola primaria del territorio, sotto la guida dell’insegnante Sabina Antonelli, con la partecipazione della scuola di danza Art Ballet e dell’ensemble corale coordinato da Andrea Burzagli. Gli eventi in calendario proseguono martedì 28, alla scuola secondaria di primo grado del Borgo, con la mostra documentaria “Gli ultimi mesi di Anna Frank”, a cura della sezione Anpi Bevagna e Aned Umbria.

Alla Biblioteca di Bevagna, invece, dal 17 al 31 gennaio, Sistema Museo propone un itinerario dettagliato sul tema della Memoria, a partire dalle ore 10.