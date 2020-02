“La classe teatro della comunicazione”, a Perugia un incontro formativo nazionale sul tema

Creare nuove opportunità formative e didattiche attraverso l’arte teatrale. E' questo l'obiettivo della prima giornata nazionale di studio "La classe teatro della comunicazione", promossa dalla sezione umbra dell'Associazione nazionale insegnanti lingue straniere (A.N.I.L.S.).

L'appuntamento è per venerdì 21 febbraio, presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Perugia, a Case Bruciate, che collabora all'iniziativa. Sarà un’occasione per approfondire l’importanza della didattica teatrale per l’apprendimento delle lingue straniere.

Il programma della giornata di venerdì 21 febbraio

I lavori saranno aperti da Catia Caponecchi e Lorenzo Lanari, rispettivamente Direttrice e Preside della Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Perugia; a seguire l’intervento del Rettore del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi Annalisa Boni e della Dirigente Scolastica del Liceo Statale. “A. Pieralli” di Perugia Simona Zoncheddu. La giornata proseguirà con l'intervento di Ancilla Maria Antonini, Presidente A.N.I.L.S Umbria e insegnante all’Istituto Istruzione Superiore “A. Pieralli” di Perugia, parlando di La classe teatro della comunicazione. Storia di un progetto di didattica teatrale. A seguire, Marco Lombardi, dell’Università degli Studi di Firenze, ed Eliana Terzuoli, Vicepresidente A.N.I.L.S Firenze: con l'intervento La classe teatro della comunicazione. Dalla teoria del linguaggio teatrale nel quotidiano della vita di classe all’enfatizzazione dello stesso nella sua rappresentazione pubblica e nella formazione insegnante/alunno. E ancora, previsti i contributi di Thais A. Fernández, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, con Dal testo allo spettacolo: uno strumento per conoscere le lingue e le culture straniere. La sua possibile applicazione alla mediazione linguistica; Monica Palmerini, Università degli Studi Roma Tre, Come fare cose con le parole in lingua straniera: il laboratorio teatrale tra pragmatica, lingua e cultura; Mercedes Ariza della Fondazione Unicampus San Pellegrino: Il teatro nella formazione dei mediatori linguistici e culturali. Dopo la pausa pranzo, la sessione pomeridiana prenderà il via con l’intervento di Agnese Formica del Liceo Mamiani Pesaro: Lo studio della filosofia della Cina classica attraverso l’esperienza e il linguaggio del teatro. Seguirà Flora Shabaj, ricercatrice free-lance sul tema Teatro e glottodidattica: un caso pratico di inclusione e apprendimento linguistico. La giornata si concluderà con una Tavola rotonda moderata da Eliana Terzuoli e con la consegna degli attestati.